Milli karateciler Gürcistan'da 2 madalya aldı

Gürcistan'da düzenlenen Karate 1 Seri A müsabakalarında milli sporculardan Hira Nur Temizel gümüş, Kutluhan Duran bronz madalya kazandı.

Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 11.01.2026 09:29
  • Milli karateciler Gürcistan'da düzenlenen Karate 1 Seri A müsabakalarına katıldı.
  • Hira Nur Temizel 50 kilo kadınlar kumitede gümüş madalya aldı.
  • Kutluhan Duran ise erkekler katada bronz madalya kazandı.

Gürcistan'da düzenlenen Karate 1 Seri A müsabakalarında heyecan yaşandı.

Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'de gerçekleştirilen Karate 1 Series A müsabakalarında kadınlar kumite 50 kiloda mücadele eden Hira Nur Temizel, gümüş madalyanın sahibi oldu.

KUTLUHAN, BRONZ MADALYA KAZANDI

Erkekler katada mücadele eden Kutluhan Duran ise bronz madalya elde etti.

Eshspor Haberleri