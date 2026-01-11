Milli karateciler Gürcistan'da 2 madalya aldı

- Milli karateciler Gürcistan'da düzenlenen Karate 1 Seri A müsabakalarına katıldı.
- Hira Nur Temizel 50 kilo kadınlar kumitede gümüş madalya aldı.
- Kutluhan Duran ise erkekler katada bronz madalya kazandı.
Gürcistan'da düzenlenen Karate 1 Seri A müsabakalarında heyecan yaşandı.
Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'de gerçekleştirilen Karate 1 Series A müsabakalarında kadınlar kumite 50 kiloda mücadele eden Hira Nur Temizel, gümüş madalyanın sahibi oldu.
KUTLUHAN, BRONZ MADALYA KAZANDI
Erkekler katada mücadele eden Kutluhan Duran ise bronz madalya elde etti.