Milli yüzücülerin hedefi Avrupa'dan iyi sonuçlarla dönmek

Ay-yıldızlı formayla yer aldıkları birçok uluslararası organizasyonda madalya sevinci yaşayan erkek milli yüzücüler, bayrak takımıyla önce Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmek daha sonra da ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmak istiyor.

Erzurum'daki Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenör Eray Açıkgöz'ün gözetiminde kamp çalışmalarını tamamlayan sporcular Ahmet Mete Boylu ve Özgür Yonca, daha önce hem bireysel hem de takım olarak çeşitli dereceler elde etti.

YENİ BAŞARILAR İÇİN KULAÇ ATIYORLAR

Bu başarılarını devam ettirmek isteyen milli yüzücülerden Ahmet Mete Boylu, 2025'te Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda hem bireysel hem de takım olarak birçok madalya alma başarısı gösterdi.

Gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden Galatasaray Kulübü yüzücüsü Özgür Yonca ise kariyerine yeni başarılar eklemek için kulaç atıyor.

HEDEF OLİMPİYATLAR

İki milli yüzücü, erkek bayrak takımı olarak 10-16 Ağustos tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bu şampiyonanın ardından yapılacak diğer organizasyonlarda da iyi sonuçlar almayı umut eden yüzücülerin asıl hedefi ise ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılmak.

HEDEF AÇIKLANDI

Türkiye Yüzme Federasyonu Milli Takımlar Antrenörü Eray Açıkgöz, AA muhabirine, federasyonun planlamalarında bireysel başarıların yanı sıra takım başarısının da büyük önem taşıdığını söyledi.

Daha önce Avrupa şampiyonalarında erkeklerde alınan başarılardan bahseden Açıkgöz, "Federasyon olarak hedefimiz, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ilk defa erkek bayrak takımıyla temsil etmek. Çünkü daha önce 2024'teki olimpiyatlarda kadın takımıyla temsiliyetimiz var." dedi.

"BAŞARIYI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Açıkgöz, öncesinde bayrak takımı olarak Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını ifade ederek, "Şu anda 4x200 erkek takımıyla öncelikle Avrupa Şampiyonası'nda geçmişte yakaladığımız başarıyı sürdürmek istiyoruz. Burada dünyanın en iyi takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele edeceğiz. Sonrasında ise çok iyi bir konum alıp ülkemizi takım halinde olimpiyatlarda temsil etmek ana hedefimiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Milli yüzücü Ahmet Mete Boylu, geçen yıl katıldığı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

İslami Dayanışma Oyunları'nda çok büyük bir başarı kazandım. Bu sene de Avrupa'ya büyük bir katılımla gidip altın madalyayla Türkiye'ye dönmek istiyoruz. Erzurum'a da bunun için geldik. Bayrak takımıyla Avrupa Şampiyonası'na katılacağız ve olimpiyatlara da bu şekilde gitmeyi düşünüyoruz. Bayrak takımı olarak başarı elde etmek istiyoruz. Önümüzde en büyük hedef 2028 Olimpiyatları var ve buraya bayrak takımıyla gidip Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

"ÇALIŞMALARIMIZI BUNA GÖRE ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Milli yüzücü Özgür Yonca ise daha önce gençler dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil ettiğinden bahsederek, "Gençler Avrupa Şampiyonası'nda bayrak takımı olarak üçüncü olmuştuk. Gençler Dünya Şampiyonası'nda da final yüzüp Türkiye rekoru kırmıştık. Bu ikisi benim kariyerimin en iyi noktası diyebilirim. Erzurum'da da kamp zor geçti ama iyi sonuçlar alacağımıza eminim. Şu an yazın Avrupa Şampiyonası'nda final yüzmek istiyoruz. Arkasından da önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası'nda ilk 12 takıma girip olimpiyatları hedefliyoruz. Çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.