Necati Er, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 13. oldu

Polonya'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Necati Er, ülkemizi temsil etti.

Er, erkekler üç adım atlama finalinde mücadelesini verdi.

13'ÜNCÜ OLDU

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Necati Er, üç adım atlama finalinde 16.36 metrelik derecesiyle dünya 13'üncüsü oldu.

Şampiyona 22 Mart'ta sona erecek.