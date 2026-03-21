Atletico Mineiro'nun Fred ısrarı sürüyor

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, transfer haberiyle gündeme geldi.

Bolavip'te yer alan habere göre, 33 yaşındaki futbolcuyu geride bıraktığımız ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Atletico Mineiro, deneyimli yıldıza ilgisini sürdürüyor.

DÖNMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

Fred'e yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, deneyimli futbolcu, yaz transfer döneminde altyapısından yetiştiği Atletico Mineiro'ya dönmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor.

AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Atletico Mineiro spor direktörü Paulo Bracks, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Fred ile görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim ve hala istiyorum ancak şu anda sözleşmesi devam ettiği için bu transferi gerçekleştiremiyoruz. Hem kulübümüzün hem de benim en büyük hayallerimden biri onu yeniden burada görmek. Kapımız kendisine sonuna kadar açık." demişti.

Öte yandan Fred ile Brezilya'dan Corinthians da ilgileniyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Fenerbahçe forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.