Galatasaray'ı yoğun bir fikstür bekliyor!

Bir maçı eksik olan Galatasaray, milli maç arasına lider girdi. Sarı-kırmızılıları nisan ayında yoğun bir fikstür bekliyor.
Sarı-kırmızılılar, 1 maç eksiğine rağmen Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önünde ligin zirvesinde yer alıyor.
Türkiye Kupası'nda da başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, 4'te 4 yaparak A Grubu'ndan lider çıktı.
Şampiyonlar Ligi mesaisi biten Galatasaray'ı, nisan ayında kritik maçlar bekliyor.
İLK RAKİP TRABZONSPOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 28'inci haftasında 5 Nisan'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Okan Buruk'un ekibi, 12 Nisan'da Kocaelispor'u konuk edecek.
GENÇLERBİRLİĞİ'NE KARŞI ÜST ÜSTE İKİ MAÇ
Galatasaray, 30'uncu haftada ise Başkent'te Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
İki ekip, hafta içindeyse Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.
NİSAN AYININ SONUNDA DERBİ VAR
Nisan ayının son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, erteleme maçında ise 8 Nisan Çarşamba günü Göztepe deplasmanına çıkacak.