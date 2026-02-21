Oceane Michelon, altın madalya kazandı

İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 15. gününde biatlon kadınlar 12,5 kilometre toplu çıkış yarışı, Anterselva Biatlon Arena'da yapıldı.

Fransız Oceane Michelon, 37 dakika 18.1 saniyelik derecesiyle olimpiyat şampiyonu olarak oyunlardaki üçüncü madalyasını kazandı.

KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

Bir diğer Fransız Julia Simon, 6.6 saniye farkla gümüş, Çek Tereza Vobornikova ise 7.4 saniye geride bronz madalya elde etti.