Orhan Okulu, baba ocağında coşku ile karşılandı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan Orhan Okulu ve hocası Kemal Yılmaz; Başaltı birincisi Tufan Güzel ve Minik 1 şampiyonu Turgut Buğra Arı ile birlikte Kumluca’ya gelişinde ilçe girişinde güreşseverler tarafından karşılandı.

İlçe girişinde kesilen kurbanın kanı, Başpehlivan Orhan Okulunun alnına sürüldü.

COŞKULU KARŞILAMA

Ardından konvoy eşliğinde Kumluca belediye binası önüne gelindi ve burada Orhan Okulu ile diğer pehlivanlar çiçeklerle karşılandı.

Kumluca belediyesi önünde pehlivanların kazalardan uzak olması ve talihsizlik yaşamaması için dualar okundu.

Duanın ardından Kumluca Belediye Başkanı Kesut Avcıoğlu ve Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş tarafından pehlivanlara altın takdim edildi.

"ALTIN KEMERİMİZ HAYIRLI OLSUN"

664. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, şunları dedi: