Para Masa Tenisi Milli Takımı, İtalya'da 4 madalya kazandı

ITTF World Para Challenger Lignano Turnuvası'nda milli para tenisçiler 4 madalyanın sahibi oldu.
Milli para tenisçiler, İtalya'da düzenlenen ITTF World Para Challenger Lignano Turnuvası'nda 4 madalya kazandı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyonun tekler mücadelesinde milli sporculardan Abdullah Öztürk, klas 4-5 kategorisinde altın madalya kazandı.
3 MADALYA DAHA ALDIK
Turnuvada Merve Cansu Demir klas 10'da, İrem Oluk ise klas 4-5 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kübra Korkut da klas 7'de bronz madalya elde etti.
Turnuvada bugün çiftler mücadelesi başlayacak.
