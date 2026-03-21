Abone ol: Google News

Para Masa Tenisi Milli Takımı, İtalya'da 4 madalya kazandı

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

ITTF World Para Challenger Lignano Turnuvası'nda milli para tenisçiler 4 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyonun tekler mücadelesinde milli sporculardan Abdullah Öztürk, klas 4-5 kategorisinde altın madalya kazandı.

3 MADALYA DAHA ALDIK

Turnuvada Merve Cansu Demir klas 10'da, İrem Oluk ise klas 4-5 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kübra Korkut da klas 7'de bronz madalya elde etti.

Turnuvada bugün çiftler mücadelesi başlayacak.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar