Pedallar, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için çevrilecek

Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026), yarın İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın İzmir'in Çeşme ilçesinden başlayıp 3 Mayıs Pazar günü başkent Ankara'da sona erecek.

161 BİSİKLETÇİ YARIŞACAK

Toplam 8 etaptan oluşan TUR 2026'da, 23 takım ve 27 ülkeden 161 bisikletçi, 1133,5 kilometrelik parkurda pedal çevirecek.

TUR 2026'da 3 Dünya Turu, 14 profesyonel ve 6 kıta takımı pelotonda mücadele verecek.

İstanbul Team, Konya Büyükşehir Belediyespor, Muğla Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto Cycling Team olmak üzere Türkiye'den 4 takım organizasyonda yer alacak.

8 ETAPTA YAPILACAK

1963 yılında "Marmara Turu" olarak başlayan, 1965'te uluslararası statü kazanan ve 1966'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 8 etapta gerçekleştirilecek.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:

1. Etap (26 Nisan): Çeşme-Selçuk, 148,7 kilometre

2. Etap (27 Nisan): Aydın-Marmaris, 152,8 kilometre

3. Etap (28 Nisan): Marmaris-Kıran, 132,7 kilometre

4. Etap (29 Nisan): Marmaris-Fethiye, 130,4 kilometre

5. Etap (30 Nisan): Patara-Kemer, 180,7 kilometre

6. Etap (1 Mayıs): Antalya-Feslikan, 127,9 kilometre

7. Etap (2 Mayıs): Antalya-Antalya, 152,8 kilometre

8. Etap (3 Mayıs): Ankara-Ankara, 105,2 kilometre

TAKIMLAR

Dünya Turu takımları:

XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin-Premier Tech (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda)

Profesyonel takımlar:

Burgos-Burpellet-BH (İspanya), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel-Euskadi (İspanya), Team Flanders-Baloise (Belçika), Team Novo Nordisk (ABD), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo Ralli (İtalya), TotalEnergies (Fransa), Rose Rockets (Fransa), Bardiani CSF 7 Saber (İtalya), Cofidis (Fransa), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan), Modern Adventure Pro Cycling (ABD)

Kıta takımları:

İstanbul Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyespor (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Tarteletto-Isorex Team (Belçika)

TURUN TARİHÇESİ

İlk kez "Marmara Turu" adıyla 1963 yılında düzenlenen organizasyon, 1965 yılında uluslararası statü kazandı.

Bu özelliği nedeniyle turun başlangıç tarihi 1965 olarak kabul ediliyor. Organizasyon, 1966 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından 2008'de 2.1 yarışma kategorisine, 2010'da da Hors Category (2. HC) seviyesine yükseltildi.

Tur, 2017'den itibaren üç yıl boyunca Dünya Turu takvimine eklendi. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de iptal edilen organizasyon, 2021 ve 2022'de UCI'nın yeni oluşturduğu Pro Serisi'ne alındı.

2023'te UCI Avrupa Turu altında 2.1 yarışma kategorisinde yapılan tur, 2024'te yeniden Pro Serisi yarışları arasına girdi. Dünya bisikletinin saygın organizasyonları arasında gösterilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 61. kez düzenlenecek.

TUR 2026 MİLYONLARI EKRAN BAŞINA TAŞIYACAK

Bisiklet dünyasının saygın yarışları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu milyonlarca bisikletsever takip edecek.

Organizasyonda TRT Spor ve Eurosport, 8 etapta canlı yayın yapacak. TUR 2026'nın heyecanı, yaklaşık 90 kişilik canlı yayın ekibi, helikopterler, uçak ve ileri teknoloji yayın araçlarıyla ekranlara taşınacak.

Yarışı ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 medya mensubu da takip edecek.

LİDERLERİN MAYOLARI

Turu en kısa sürede bitiren bisikletçi ve etaplardaki prim kapılarında aldığı puanlar bakımından lider sporcular, 4 farklı renkteki formayı giyecek.

Buna göre lider bisikletçiler, şu mayoları taşıyacak:

Turkuaz mayo: Genel klasman lideri

Yeşil mayo: Sprint lideri

Kırmızı mayo: Tırmanış lideri

Beyaz mayo: Türkiye güzellikleri lideri

EN FAZLA KAZANANLAR

TUR'da en fazla etap galibiyeti bulunan isimler şöyle:

1. Andre Greipel - Almanya - 11

2. Mark Cavendish - Büyük Britanya - 11

3. Sam Bennett - İrlanda - 9

4. Jasper Philipsen - Belçika - 7

5. Svetoslav Tchanliev - Bulgaristan - 6

PROFESYONEL TAKIMLARIN KATILIMINDAN BERİ TURU 2 KEZ KAZANAN ÇIKMADI

Türkiye'nin en uzun soluklu ve en prestijli yol bisikleti yarışı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2008'de profesyonel takımların da yer aldığı bir formatta düzenlenmeye başladı.

2008'den bu yana hiçbir bisikletçi, genel klasman şampiyonluğunu 2 kez kazanamadı.

Bu süre zarfında 3 kez İspanyol, 2'şer kez İtalyan, Kazak ve Hollandalı, 8 defa da farklı ülkelerden sporcular turu kazandı.

TÜRKİYE'NİN GÜZELLİKLERİ TANITILACAK

Dünyanın farklı noktalarında TUR 2026'yı takip edecek izleyicilere, Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri de tanıtılacak.

Yarış boyunca 5 il, 20'nin üzerinde ilçe ve 60'tan fazla yerleşim yerinden geçilecek organizasyon, sporun yanı sıra Türkiye'nin eşsiz rotalarını da dünya sahnesine taşıyacak.

Çeşme'den başlayacak turda zeytinlikler ve kıyı yerleşimlerinin ardından Gökova Körfezi, Azmak Nehri, Datça Yarımadası, Göcek koyları ve Ölüdeniz gibi doğal güzellikler ekranlara yansıyacak.

Patara Antik Kenti'nden Kemer'e uzanan etapta Kaputaş, Kaş, Demre, Myra Antik Kenti, Kekova ve Olympos, Antalya-Feslikan etabında ise Toros Dağları ve Feslikan Yaylası öne çıkacak.

Başkent Ankara'da tamamlanacak final etabında da Beştepe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ve Anıtkabir gibi simgesel noktalar, organizasyonun kapanışına eşlik edecek.