Ramil Guliyev, Fenerbahçe'de atletizm şube sorumlusu oldu

Fenerbahçe, atletizm şube sorumluluğuna dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev getirildi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, kulüp binasındaki imze töreninde Fenerbahçe Atletizm Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Vural ile Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan da yer aldı.
BAŞARILAR DİLENDİ
Fenerbahçe Kulübü, Ramil Guliyev'e yeni görevinde başarı diledi.