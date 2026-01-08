Abone ol: Google News

Ramil Guliyev, Fenerbahçe'de atletizm şube sorumlusu oldu

Fenerbahçe Kulübü, Ramil Guliyev'i atletizm şube sorumluluğuna getirdiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 19:03
Fenerbahçe, atletizm şube sorumluluğuna dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev getirildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, kulüp binasındaki imze töreninde Fenerbahçe Atletizm Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Vural ile Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan da yer aldı.

BAŞARILAR DİLENDİ

Fenerbahçe Kulübü, Ramil Guliyev'e yeni görevinde başarı diledi.

