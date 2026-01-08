Abone ol: Google News

Simon Yates, 33 yaşında emekli oldu

Simon Yates, "Şimdi spordan uzaklaşmak için doğru zaman olduğunu hissediyorum" sözleriyle emekliliğini açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 18:55
Simon Yates, 33 yaşında emekli oldu
  • Simon Yates, 33 yaşında emekliliğini açıkladı.
  • Uzun zamandır düşündüğü bu kararı duyururken, spordan uzaklaşmak için doğru zaman olduğunu belirtti.
  • Kariyerinde 2018 Vuelta a Espana ve 2021 Giro d'Italia şampiyonlukları kazandı.

Büyük Britanyalı 33 yaşındaki bisikletçi Simon Yates, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

Simon Yates, Instagram hesabından açıklamasında, "Birçokları için sürpriz olabilir ancak bu kararı hafife alarak vermedim. Uzun süredir bu konuyu düşünüyordum ve şimdi spordan uzaklaşmak için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUKLARI

Simon Yates, 2018 yılında İspanya (Vuelta a Espana), geçen yıl da İtalya (Giro d'Italia) Bisiklet Turu'nda şampiyon oldu.

Eshspor Haberleri