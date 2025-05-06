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AA & Ensonhaber

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek'i ziyaret etti.

Akgül, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'da devam eden Uluslararası Zafer Turnuvası ve Şampiyonlar Turnuvası'na 14 ülkeden 700 sporcunun katıldığını belirtti.

Türkiye'nin olimpiyatlarda aldığı altın madalyanın yüzde 70'den fazlasının güreşten elde edildiğine dikkati çeken Akgül, planlarının genç sporcuları olimpiyat seviyesine çıkarmak için yaptıklarını kaydetti.

"BU ÜLKENİN BİR DÖNEM GÜREŞTE KAHRAMANLARI OLDUK"

Güreşe vefa borcunun bulunduğunu dile getiren Akgül, şu şekilde konuştu:

Bu ülkenin bir dönem güreşte kahramanları olduk. Vizyonumuz yeni kahramanlar yetiştirmek. Amacımız yetenekli çocukları bulmak ve ülkemize kazandırmak. Anadolu'da büyük cevherler var. Olimpiyatlardan altın madalyasız dönmemiz bizi üzüyor. Türkiye, olimpiyatlardan altın madalyasız dönemez. Bunun bilincindeyiz.

"ÇOCUKLARIMIZA GÜVENİYORUZ"

Antalya'daki turnuvada altyapıda ciddi eksikliklerinin bulunduğunu gördüklerini anlatan Akgül, şu değerlendirmede bulundu:

Çocuklarımıza güveniyoruz. Türk güreşçisi her zaman altın madalyaya adaydır. Bizim onlara inancımız sonsuz. Sporcularımızı hem mental hem de fizik olarak dünyanın en iyi güreşçileriyle rekabet edebilir seviyeye getireceğiz. Toparlanmada bir anda olmayacaktır.

"AYNI ANDA 15 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YAPACAĞIZ"

Sivas'ta Türkiye şampiyonaları düzenleyeceklerini aktaran Akgül, şöyle konuştu: