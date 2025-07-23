Taha Akgül, yeni şampiyonlar için il il geziyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, hedeflerinin, enerjilerinin ve her şeylerinin altyapıyla, çocuklarla ilgilenmek olacağını, bu kapsamda il il gezdiklerini söyledi.

Akgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kars'ta AA muhabirine, hedeflerinin nice yeni şampiyonlar çıkarmak olduğunu belirtti.

"ÇOK CİDDİ BİR KATILIM VARDI"

Bayrağı kendilerinden devralacak genç yetenekleri bulmak için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan Akgül, Sivas'ta Türkiye Şampiyonası yaptıklarını ve organizasyona 6 bin 300 sporcunun geldiğini belirterek, şunları dedi:

Çok ciddi bir katılım vardı. Oradaki çocuklarımız ile ailelerin heyecanı bizi çok mutlu etti.

"ORAYA ÖZEL BİR ŞAMPİYONA YAPACAĞIZ"

Yapılacak yeni şampiyonalara daha çok sporcunun katılması için çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda il il gezdiklerini işaret eden Akgül, şu şekilde konuştu:

İnşallah seneye 10 bin katılımla şampiyona yapacağız, bunun adını Türkiye Şampiyonası olarak koymayacağız. Oraya özel bir şampiyona yapacağız. Büyük Güreş Festivali adı altında ayrı bir logo ile seneye daha da büyüteceğiz. Hedefimiz, enerjimiz, her şeyimiz altyapıyla, çocuklarımızla ilgilenmek olacak.

"DOĞA VE RAKIM HER ŞEYE ELVERİŞLİ"

Türk güreşinin hedefine ilişkin görüşlerini aktaran Akgül, şöyle devam etti:

Hedefimizin 2028 değil 2032, 2036 olimpiyatlar olması gerektiğini düşünüyorum. Biz burada oluruz olmayız önemli değil ama biz bu işi bıraktığımızda, ayrıldığımızda 'Taha Akgül döneminde yapıldı, Allah razı olsun' desinler, bize yeter. Kars'a da inşallah yine sporcu eğitim merkezi açma planımız var. Buradaki sahayı gezdik, sporcularımızla birlikte olduk. İnşallah bakanlığımızın desteğiyle sporcu eğitim merkezi açacağız? Kars'ımızda çocuklarımıza hizmet edecek bir binamız olacak. Orada inşallah yine nice şampiyonlar yetişecek, çünkü bu doğa ve rakım her şeye elverişli.

"BİZ GİDİLMEYEN İLLERE GİTMEK İSTİYORUZ"

Yeni yeteneklerin keşfi için Doğu ve Güneydoğu Anadolu turuna çıktıklarını anlatan Akgül, şu ifadeleri kullandı:

Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu'dan daha çok şampiyonlar yetişiyor, biz bunun bilincindeyiz. Turumuz Kars'ta kalmayacak. Ağrı, Iğdır, Erzurum, Batman, Bitlis ve Siirt en sonunda Şırnak, Hakkari ve Van ile inşallah bitireceğiz. O illerimize de gideceğiz çünkü biz gidilmeyen illere gitmek istiyoruz.

"ŞEHRİN ÇOK GÜZEL BİR ENERJİSİ VAR"

Kars'ta da Türk güreşini geliştirip gençlere hizmet edeceklerini vurgulayan Akgül, kentte bu heyecanı hissettiklerini dile getirdi.

Taha Akgül, ilin büyüklerinin kendilerini çok güzel bir şekilde karşıladığına dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: