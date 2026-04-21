Nicolo Zaniolo'ya hırsızlık şoku: Evi soyuldu

Kiralık olarak Udinese forması giyen Galatasaraylı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, hırsızlık şokuyla sarsıldı.

Oyuncunun Udine’de bulunan evi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu.

Olayın yaşandığı sırada Zaniolo’nun evde olmadığı, ailesiyle birlikte şehir dışında bulunduğu öğrenildi.

"KEŞKE EVDE OLSAYDIM, SİZİN İÇİN HİÇ İYİ OLMAZDI"

İlk belirlemelere göre hırsızlar, evde bulunan bazı değerli eşyaları hedef aldı.

Özellikle Zaniolo’nun eşine ait lüks çantaların çalındığı belirtilirken, olayda herhangi bir fiziksel zarar ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Instagram'dan paylaşım yapan Zaniolo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu gece ben evde yokken Udine’deki evime girmeye cesaret eden korkaklara söylüyorum: Keşke evde olsaydım, o zaman sizin için hiç iyi olmazdı. İstediğiniz birkaç çanta varsa gelip isteyebilirdiniz, size hediye ederdim.