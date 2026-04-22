Türk okçuluğunda hedef belirlendi: Avrupa'da başarıyı gelenekselleştirme

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Avrupa şampiyonasındaki başarıyı gelenek haline getirmek istediklerini söyledi.

ERGİN'İN SÖZLERİ

Ergin, Okçuluk Milli Takımı'nın kamp yaptığı Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde AA muhabirine açıklamasında, 2026 sezonunun Meksika'daki Dünya Kupası 1. ayak yarışlarıyla başladığı bilgisini verdi.

Şampiyonadan 5 madalyayla döndüklerini belirten Ergin, 3 finalde 3 gümüş madalya kazandıklarını, tek üzüntülerinin bunlardan bir tanesini altın madalyaya dönüştürememek olduğunu dile getirdi.

Eksiklikleri tespit ettiklerini ve çalışmalarını bundan sonraki yarışmalarda aynı hataları yapmamak üzerine kurguladıklarını ifade eden Ergin, sporcularının altın madalya alabilecek seviyede olduğunu kaydetti.

Yarışmanın kendileri adına başarılı geçtiğini anlatan Ergin, sporcuların artan antrenman performanslarını sahaya yansıtmalarının sezonun geri kalan kısmı için kendilerine umut verdiğini aktardı.

"TAKIMIMIZIN KALİTESİNİ KORUDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Özellikle klasik yay erkek sporcularının gösterdiği performansın kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Ergin, "Çünkü hem olimpiyat oyunlarından hem de dünya şampiyonasından madalya ile dönmüş çok iyi bir takımımız var. Takımımızın kalitesini koruduğunu görüyoruz. Mevcut performansını da daha yukarıya çıkartabileceğimizi görüyoruz." diye konuştu.

"GELENEK HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Mayısta Antalya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasının bu yıl için "hedef turnuva" olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle devam etti:

Öncesinde Dünya Kupası'nın 2. ayak yarışları var. Buradan iyi sonuçlarla dönerek Antalya'daki turnuvaya hazır hale gelmek istiyoruz. Antalya'da, sahamızda sporseverlerin desteği ile madalyalar kazanmak istiyoruz. Daha önceki iki Avrupa şampiyonasında Türkiye olarak hem en çok altın madalya hem de en çok madalya kazanan ülke olmayı başarmıştık. Bunu artık gelenek hale getirmek istiyoruz. Geleneği sürdürerek Avrupa'nın en iyi ülkesi olduğumuzu tekrardan kanıtlamak istiyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Okçuluk Federasyonunun desteğiyle Avrupa'nın en iyi şartlarda çalışma imkanı bulan takımlarından olduklarına dikkati çeken Ergin, bütün çabalarının sporcularının gelişimini daha yukarıya çekmek için olduğunu sözlerine ekledi.