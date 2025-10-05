Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Finlandiya'nın Lahti kentinde düzenlenen Erkek Golbol Milli Takımı, 2025 IBSA Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Ukrayna’ya karşı mücadele etti.

Başantrenör Gökhan İnce yönetiminde Ebubekir Sıddık Kara, Hüseyin Alkan ve Burak Korkmaz üçlüsüyle sahaya çıkan ay-yıldızlılar, güçlü savunma ve kararlı oyunuyla tarihi bir zafere imza atarak Avrupa’da şampiyonluğa ulaştı.

ZAFER 10 YIL SONRA GELDİ

Maçın başında 1-0 geriye düşen milliler, Ebubekir Sıddık Kara’nın golleriyle önce eşitliği yakaladı, ardından öne geçti.

İlk yarıyı 2-1 üstün kapatan milliler, 2’nci yarıda farkı 4-1’e kadar çıkardı.

Son dakikalarda baskısını artıran Ukrayna skoru 4-3’e getirse de ay-yıldızlı ekip, sahadan galip ayrıldı.

En son 2015 yılında Avrupa şampiyonluğunu kazanan Erkek Goalball Milli Takımı, 10 yıl aradan sonra bir kez daha altın madalyaya uzanarak Türk spor tarihine unutulmaz bir sayfa ekledi.

UKRAYNA ENGELİNİ AŞTI

Erkek Golbol Milli Takımı’nın son yıllarda Avrupa sahnesinde en büyük rakibi haline gelen Ukrayna, geçmişte kritik eşleşmelerde üstünlük sağlamıştı.

Ukrayna, 2019 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Türkiye’yi 3-1 mağlup etmiş, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Türkiye’yi 4-1’lik skorla geçerek finale yükselmişti.

2022 Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finalde millileri 6-5’le geçen Ukrayna, 2023’te ise Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı.