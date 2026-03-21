U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyon oldu

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası’nda ay-yıldızlılar, ortaya koyduğu performansla 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

SPORCULARA KUPALARI TAKDİM EDİLDİ

Turnuvayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de yerinde takip ederek derece elde eden sporculara kupalarını takdim etti.

Turnuvada madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın



72 kg - Salih Yusuf Yazıcı



97 kg - Emir Ömer Bozbağ



Gümüş



67 kg - Ömer Altaş



Bronz



55 kg - Denizhan Ogun



60 kg - Furkan Öden



77 kg - Alkan Akar



130 kg - Üzeyir Ayberk Bostan