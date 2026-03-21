U20 Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyon oldu

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde düzenlenen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası’nda U20 Grekoromen Güreş Milli Takımımız şampiyon oldu.
Macaristan’ın Budapeşte şehrinde Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası’nda ay-yıldızlılar, ortaya koyduğu performansla 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı.
SPORCULARA KUPALARI TAKDİM EDİLDİ
Turnuvayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de yerinde takip ederek derece elde eden sporculara kupalarını takdim etti.
Turnuvada madalya kazanan sporcular şöyle:
Altın
72 kg - Salih Yusuf Yazıcı
97 kg - Emir Ömer Bozbağ
Gümüş
67 kg - Ömer Altaş
Bronz
55 kg - Denizhan Ogun
60 kg - Furkan Öden
77 kg - Alkan Akar
130 kg - Üzeyir Ayberk Bostan
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)