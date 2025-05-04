Wout Poels: Şampiyonluk kupası çok hoş

AA & Ensonhaber

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) şampiyonu XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels, Türkiye'de çok önemli bir zafer kazandığını söyledi.

TUR 2025'in son parkuru olan Çeşme-İzmir etabından sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Poels, tur öncesi kendisine çok güvendiğini ve büyük bir başarı kazandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

Türkiye'de bu önemli turu kazanmak çok güzel bir duygu. Biliyordum ki formdaydım ve kendime güveniyordum. İlk 5'te olacağımı önceden tahmin ediyordum. Takımdaki atmosfer çok iyiydi. Herkes çalıştı ve aynı zamanda çok şanslıydık. Bütün takımlar toplu finişe hevesliydi. Bu yarış bizim için İtalya’daki turun bir parçası. Şampiyonluk kupası çok hoş, evimin en güzel köşesine saklayacağım.

"ÜNVANI KORUMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEĞİM"

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazanan en yaşlı sporcu olduğunun hatırlatılması üzerine 37 yaşındaki sporcu, şunları dedi:

Astana ile 1 yıllık kontratım var. Eğer emekli olmazsam önümüzdeki sene de bu ünvanı korumak için Türkiye'ye geleceğim.

"BENİM İÇİN MUHTEŞEM OLDU"

TUR 2025'in sekizinci etap galibi XDS Astana takımından Matteo Malucelli ise şunları söyledi: