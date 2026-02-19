Zhongyan Ning, rekorla altın madalya elde etti

İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 13. gününde sürat pateni erkekler bin 500 metre yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.

Çinli Zhongyan Ning, bir dakika 41.98 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Olimpiyat rekoru da kıran Ning, oyunlardaki ilk madalyasını kazandı.

KÜRSÜDE YER ALAN DİĞER İSİMLER

ABD'li Jordan Stolz, 0.77 saniye geride gümüş madalyayı boynuna taktı.

Stolz, 500 ve bin metredeki şampiyonluklarının ardından Milano-Cortina 2026'daki üçüncü madalyasını aldı.

Hollandalı Kjeld Nuis ise 0.84 saniye farkla bronz madalyaya uzandı. Nuis, 3'ü altın olmak üzere kariyerindeki olimpiyat madalyası sayısını 4'e yükseltti.