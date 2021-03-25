Euro
9.3856
0.01%
Dolar
7.9141
-0.09%
Altın
440.84
-0.22%
Borsa
1.414
0%
Bitcoin
432.992
-0.60%
EXEN Coin
12.15
-1.37%
2ºC
İstanbul
Yağmur ve kar 2 C
    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk gün maçları bitti. İşte sonuçlar..
    • AA
    • 25.03.2021 - 02:09
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 02:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, D, E, G ve H gruplarındaki ilk karşılaşmalar tamamlandı.

    TÜRKİYE'DEN HARİKA BAŞLANGIÇ

    Türkiye, sahasında Hollanda'yı 4-2 yenerek G Grubu'ndaki mücadelesine 3 puanla başladı.

    Burak Yılmaz, Alman Klaus Allofs'un Hollanda'ya karşı hat-trick yaptığı 1980 Avrupa Şampiyonası maçından beri bunu başaran ilk futbolcu oldu.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #1

    GRUPTAKİ DİĞER MAÇLAR

    Gruptaki diğer karşılaşmalarda Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, Karadağ da konuk olduğu Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #2

    SON ŞAMPİYON FRANSA 1 PUANLA BAŞLADI

    D Grubu'ndaki karşılaşmada, son dünya şampiyonu Fransa, evinde Ukrayna 1-1 berabere kaldı.

    Fransa'nın golünü, 19. dakikada Griezmann kaydetti. Ukrayna adına skor tabelasını değiştiren oyuncu, 57. dakikada kendi kalesine attığı golle Kimpembe oldu.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #3

    CÜNEY ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ MAÇI BELÇİKA KAZANDI

    Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu müsabakasında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile Galler karşılaştı. Galler, Wilson ile 10. dakikada öne geçti ancak ev sahibi Belçika, De Bruyne'ün 22, Thorgan Hazard'ın 28 ve Lukaku'nun (penaltıdan) 73. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nde gecenin sonuçları #4

    E Grubu'ndaki diğer karşılaşma ise 8 gole sahne oldu. Çekya, Soucek (3), Schick, Barak ve Jankto'nun golleriyle Estonya deplasmanından 6-2 galip ayrıldı.

    İlk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

    A GRUBU

    Sırbistan-İrlanda Cumhuriyeti: 3-2

    Portekiz-Azerbaycan: 1-0

    D GRUBU

    Finlandiya-Bosna Hersek: 2-2

    Fransa-Ukrayna: 1-1

    E GRUBU

    ​​​​Belçika-Galler: 3-1

    Estonya-Çekya: 2-6

    G GRUBU

    Türkiye-Hollanda: 4-2

    Cebelitarık-Norveç: 0-3

    Letonya-Karadağ: 1-2

    H GRUBU

    Malta-Rusya: 1-3

    Slovenya-Hırvatistan: 1-0

    Kıbrıs Rum Kesimi-Slovakya: 0-0

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir