24 yıllık hasreti bitiren A Milli Futbol Takımı'ndan gecenin karesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile Türkiye, Fadil Vokrri Stadı'nda karşılaştı.

Mücadeleyi kazanan A Milli Takımı oyuncularımız maç sonu sevinç yaşadı.

HAKLI GURUR

Uzun bir maratonun ardından bugün son noktayı koyan milli futbolcularımız, bu yaz ABD - Meksika - Kanada'da oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

En son 2002 yılında turnuvaya katılan Türkiye için bu gecenin yeri ve önemi ayrı.

24 senelik bir hasretin son bulduğu bu gecenin sevinci de o derece büyük oldu.

Neredeyse 30 yaşına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlerin Dünya Kupası organizasyonunda Türkiye Milli Takımı'nı hiç görmemiş olması ya da gördüyse bile çocukluğuna denk gelmiş olması hasebiyle hatıralarda kalması, bu gece kazanılan Kosova karşılaşmasının uzun yıllar boyu hatırlanacak önemli bir hatıraya dönüşmesini sağlıyor.

MİLLİ OYUNCULARIMIZ TARAFTARLA BİRLİKTE KUTLADI

Maç sonrası Türk bayraklarını ellerine alan milli futbolcular, saha içinde sevinç gösterilerinde bulundu.

Tüm takımın bir yuvarlak yaparak yek vücut sevindiği anlar ise, görenlerin yüreğine dokunacak cinsten.

Kosova'da kale arkasında maçı izleyen az sayıda Türk taraftarlarla galibiyet ve Dünya Kupası'na katılma coşkusunu paylaşan millilerimiz tezahüratlar eşliğinde bu gecenin haklı gururunu yaşadı.

O anlar ölümsüzleştirilmek üzere fotoğraflandı.