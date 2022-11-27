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    Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı ile 100. maçına çıktı

    2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Kanada ile Hırvatistan karşılaşıyor. Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı tarihine geçti.
    • 27.11.2022 - 19:38
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    Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı ile 100. maçına çıktı

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ikinci maçları başlarken John Herdman'ın ekibi Kanada ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

    Atiba 'dalya' dedi

    Kanada'nın kaptanı Atiba Hutchinson, bu maçla birlikte bir ilke imza attı. 39 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan maçıyla birlikte Kanada Milli takımı formasıyla 100. maçına çıktı.

    Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı ile 100. maçına çıktı #1

    En çok forma giyen isim oldu

    Atiba Hutchinson, Kanada adına bunu başaran ilk isim oldu. Deneyimli orta sahanın takımıyla 9 golü bulunuyor.

    Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı ile 100. maçına çıktı #2

    "O bir efsane"

    19 yıldır milli takım formasını terleten Atiba için teknik direktör John Herdman; "O gerçekten özel bir adam. O bir efsane." sözlerini sarf etti.

    Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı ile 100. maçına çıktı #3


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