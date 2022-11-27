Belçika, Dünya Kupası gruplarında 14 maç sonra kaybetti

2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Fas, Belçika'yı 2-0 mağlup etti. Belçika bu mağlubiyet sonucunda bir çok kötü istatistiğe imza attı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ikinci maçları başlarken Roberto Martinez'in ekibi Belçika ile Hoalid 'in yönetimindeki Fas Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Fas'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Afrika ekibinin gollerini Abdelhamid Sabiri ve Zakaria Aboukhlal attı.

İki maçta yalnızca 1 gol attılar

Gruptaki ilk maçta Kanada'yı Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'nin golüyle yenen Belçika, tarihinde bir ilk yaşadı. 2 maç sonunda tek golde kalan Belçika, 1930'da başlayan Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir istatistiğe imza attı.

Belçika, 2018 Dünya Kupası'nda iki maç sonunda sekiz gol kaydetmişti.

Dünya Kupası gruplarında Belçika son olarak 1994'te kaybetmişti

Belçika, grup maçlarında 14 karşılaşma sonrası ilk kez yenildi. Son olarak 1994 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'a 1-0 yenilen Belçika, o tarihten bu yana oynadığı grup maçlarında 8 galibiyet elde ederken 5 maçta da berabere kalmıştı.

Belçika son 19 maçta 7 kez mağlup oldu

Belçika ayrıca son 19 resmi maçta da 7. kez sahadan yenik ayrıldı. Ondan önce oynadığı 74 maçta da sadece 7 kez yenilen Belçika, 57 maçı kazanmış, 10 maç ise beraberlikle sona ermişti.