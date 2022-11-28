Belçika Milli Takımı'nda işler yolunda gitmiyor

2022 Katar Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etme ihtimaliyle karşı karşıya olan Belçika'da oyuncular arasındaki anlaşmazlık her geçen gün derinleşiyor.

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Belçika ile Fas karşılaştı. Al Thumama Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fas, ikinci yarıda bulduğu gollerle Belçika'yı 2-0 mağlup etti.

Turnuvada ilk galibiyetine ulaşan Fas ise puanını 4'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Belçika gruptaki son maçında Perşembe günü Hırvatistan ile karşılaşacak. Fas ise aynı gün Kanada ile 3 puan mücadelesine çıkacak.

Problem kamera önüne taşındı

Katar'da devam 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk krizi Belçika'da patlak verdi. Son yıllarda katıldığı her turnuvanın favorileri arasında yer alan ancak mutlu sona ulaşamayan Belçika'da bu kez işler en başından beri iyi gitmiyor. Takım arkadaşları arasındaki problem kamera önüne taşındı.

De Bruyne arkadaşlarını suçladı

Manchester City'de alışık olduğu ortamı milli takımda bulamadığı için bir hayli öfkeli ve mutsuz olduğu gözlenen Kevin de Bruyne, beklentilerin altında kaldığı turnuvada alınan kötü sonuçlar ve oynanan negatif futbol sebebiyle takım arkadaşlarını suçladı. Kevin de Bruyne'nin çok konuşulan sözlerine Jan Vertonghen'den olay cevap geldi.

"Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız"

Belçika formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda beklentilerin çok altında bir turnuva geçiren Kevin de Bruyne, geçtiğimiz günlerde Guardian'a verdiği röportajda kendisine yöneltilen soruya verdiği cevapla çok konuşulmuştu. Yıldız futbolcu söz konusu açıklamasında, "2018'de şansımız vardı ancak başaramadık. Bazı oyuncular yok, yeni arkadaşlar geldi. Fakat 2018'deki gibi değiliz. İyi bir takımımız var ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

"Belçika, Manchester City gibi oynayamaz"

Kevin De Bruyne ayrıca, "Belçika, Manchester City gibi oynayamaz. Milli takımda etrafınızdaki oyunculara uyum sağlamanız gerekiyor. Bu beni bazen hayal kırıklığına uğratıyor mu? Evet. Fakat bunu daha az belli etmeliyim." demişti.

Vertonghen cevap verdi

Kevin De Bruyne'nin 'yaşlı' çıkışıyla takımın tecrübeli isimleri 35 yaşındaki Jan Vertonghen ve 33 yaşındaki Toby Alderweireld'i hedef aldığı belirtilmişti. Belçikalı futbolcunun hedef aldığı iddia edilen iki isimden biri olan 35 yaşındaki Jan Vertonghen, takım arkadaşının açıklamalarına göndermede bulundu.

"Kaliteli oyuncularımız var, ancak belki de hücum oyuncularımız yaşlı olduğu için kötü hücum ediyoruz"

Fas mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Vertonghen, "Hücumda neredeyse hiç pozisyon yaratamıyoruz. Şu an aklımdan çok şey geçiyor ama bunların kamera önünde söylenmemesi en iyisi. Ön alanda pek bir şey yapamıyoruz, daha doğrusu hiçbir şey. Kaliteli oyuncularımız var, ancak belki de hücum oyuncularımız yaşlı olduğu için kötü hücum ediyoruz." şeklinde konuştu.

Alderweireld ile Kevin De Bruyne tartışmıştı

Kanada’yı Michy Batshuayi’nin golüyle mağlup ettikleri karşılaşmada Toby Alderweireld ile Kevin De Bruyne arasında yaşanan tartışma geceye damga vurmuştu. Tüm takım golü kutlarken teknik direktör Roberto Martinez ile konuşan Kevin de Bruyne, yanlarına gelen takım arkadaşını sert bir şekilde geri gitmesi yönünde uyarmıştı.

Kevin De Bruyne'nin o anlarda gole rağmen oynanan oyundan memnun olmadığını gerekçesiyle takım arkadaşlarını hocasına şikayet ettiği öne sürülürken, Toby Alderweireld'in araya girmek isterken karşılaştığı sert tepkinin ardından ipleri koparma noktasına getirdiği ifade edilmişti.

"Her zaman iyi tepkiler veremediğimi biliyorum"

Bu sekans hakkında daha sonra açıklamalarda bulunan Kevin De Bruyne, “Her zaman iyi tepkiler veremediğimi biliyorum. Arada sırada duygu patlaması olur ve bu da oyunun bir parçası.” demişti.