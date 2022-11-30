Belçikalı futbolcular, kavga iddialarını yalanladı

Katar 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla beklentilerin altında olan Belçika'da yıldız isimler; Eden Hazard ve Thibout Courtois, Hırvatistan ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Belçika, Dünya Kupası macerasına, Kanada maçıyla başlamış, Fas karşılaşmasından 2-0'lık sürpriz bir mağlubiyet alarak ayrılmıştı.

Bu yenilginin ardından, Avrupa basınında takım arasındaki uyumsuzluk eleştirilmiş ve kaybedilen üç puan, oyuncular arasındaki fikir ayrılıklarına bağlanmıştı.

Dünya Kupası'nda şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Belçika'da yıldız futbolcular; Eden Hazard ve Thibout Courtois, Hırvatistan ile oynayacakları kritik maç öncesi basın mensuplarına konuştu.

Futbolcular dedikoduları yalanladı

Özellikle medyada çıkan takım içi problem haberlerine tepki gösteren futbolcular, bu dedikoduların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Artık daha yaşlıyız"

Takım kaptanı Eden Hazard, soyunma odasında oyuncuların birbirlerine tepkili olduğu haberlerin tamamen medya şişirmesi olduğunu söylerken, Kevin de Bruyne'nin tartışma yaratan "Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız" açıklamasına da açıklık getirdi.

31 yaşındaki oyuncu, De Bruyne'nin röportaj esnasında yanlış anlaşıldığını savunurken: "Bazen anın sıcaklığıyla ciddi olmadığımız şeyler söyleyebiliyoruz. Bence Kevin, 4 sene öncesine kıyasla daha yaşlı olduğumuzu söylemeye çalışıyordu ve haklı da. Artık daha yaşlıyız." diye konuştu.

"Aramızda bir problem yok, olmadı, olmayacak"

Belçika'nın tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois ise, medyaya çok fazla abartı ve yalan haber servis edildiğini söyledi. Artık gerçeğin, sosyal medya paylaşımları arasında eğilip büküldüğünü belirten 30 yaşındaki eldiven: "Söylenilen sözler bir şekilde abartılıyor. Suni bir olay yaratılıyor, sonrasında da insanlar biri bin yapıp yaşanmamış şeyleri yaşanmış gibi paylaşıyor. Aramızda bir problem yok, olmadı, olmayacak. Biz sahada birbirimiz için savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grubun son maçında rakipleri Hırvatistan olacak

Roberto Martinez'in öğrencileri gruptan çıkmak için, perşembe günü son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile mücadele edecek.