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    Brezilya, Dünya Kupası gruplarında 17 maçtır yenilmiyor

    2022 Dünya Kupası'nda İsviçre'yi 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen Brezilya, Dünya Kupası'nda grup aşamalarındaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkararak rekor kırdı.
    • 28.11.2022 - 22:33
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    Brezilya, Dünya Kupası gruplarında 17 maçtır yenilmiyor

    Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'nın ardından son 16 turuna kalan ikinci takım Brezilya oldu.

    G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi Casemiro'nun golüyle mağlup eden Brezilya, ikinci galibiyetini elde ederek puanını 6'ya yükseldi.

    Brezilya seriyi 17 maça çıkardı

    Bu galibiyetle Güney Amerika temsilcisi, yeni bir rekorun sahibi oldu. Brezilya, Dünya Kupası'nın grup etabındaki yenilmezlik serisini 17 maça yükselterek rekorun sahibi oldu.

    Brezilya, Dünya Kupası gruplarında 17 maçtır yenilmiyor #1

    En son 1998'de yenildiler

    Brezilya'nın grup etabındaki son yenilgisi, Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'ndaki 2-1'lik Norveç mağlubiyetiydi.

    Brezilya, Dünya Kupası gruplarında 17 maçtır yenilmiyor #2

    Rekoru geliştirebilirler

    2022 Dünya Kupası G Grubu'ndaki son maçında Brezilya, Kamerun'la karşılaşacak. Sambacılar, bu maçtan da yenilgiyle ayrılmaması halinde rekorunu geliştirme şansı elde edecek.

    Brezilya, Dünya Kupası gruplarında 17 maçtır yenilmiyor #3


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