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    Brezilya, İsviçre'yi tek golle geçti

    Brezilya, İsviçre'yi tek golle geçti

    2022 Katar Dünya Kupası'nın G Grubu ikinci maçında Brezilya, İsviçre'yi 1-0 mağlup etti ve son 16'ya kalmayı garantiledi.
    • 28.11.2022 - 20:53
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 21:17
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun ikinci maçları başlarken Tite'nin ekibi Brezilya ile Murat Yakın'ın yönetimindeki İsviçre Stadyum 974'te karşı karşıya geldi.

    Galibiyeti Casemiro getirdi

    Neymar'dan yoksun Brezilya, zorlansa da 83. dakikada Carlos Casemiro'nun attığı golle rakibini 1-0  mağlup etmeyi başardı.  Bu sonuçla Sambacılar son 16'ya kalmayı garantiledi.

    Brezilya, İsviçre yi tek golle geçti #1

    Neymar'ın yerine Fred forma giydi

    Brezilya'nın süperstarı Neymar, sakatlığı nedeniyle forma giyemezken teknik direktör Tite, taktiksel bir değişiklik netincesinde Neymar'ın yerine Fred ile maça başladı.

    Brezilya, İsviçre yi tek golle geçti #2

    Seferovic oyuna sonradan dahil oldu

    İsviçre'de maça yedekler arasında başlayan Galatasaray 'ın forveti Haris Seferovic, 76. dakikada Breel Embolo'nun yerine oyuna dahil oldu.

    Brezilya, İsviçre yi tek golle geçti #3

    Brezilya, son 16 turuna kalmayı garantiledi

    Grupta 2'de 2 yapan Brezilya, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Sambacılar, gruptaki son maçında 1 puanı bulunan Kamerun ile karşı karşıya gelecek.

    3 puanda kalan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ise son maçta 1 puanı bulunan Sırbistan ile oynayacak.

    Brezilya, İsviçre yi tek golle geçti #4

    Brezilya, İsviçre yi tek golle geçti #5

    Brezilya, İsviçre yi tek golle geçti #6

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