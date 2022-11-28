Brezilya, İsviçre'yi tek golle geçti

2022 Katar Dünya Kupası'nın G Grubu ikinci maçında Brezilya, İsviçre'yi 1-0 mağlup etti ve son 16'ya kalmayı garantiledi.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun ikinci maçları başlarken Tite'nin ekibi Brezilya ile Murat Yakın'ın yönetimindeki İsviçre Stadyum 974'te karşı karşıya geldi.

Galibiyeti Casemiro getirdi

Neymar'dan yoksun Brezilya, zorlansa da 83. dakikada Carlos Casemiro'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Sambacılar son 16'ya kalmayı garantiledi.





Neymar'ın yerine Fred forma giydi

Brezilya'nın süperstarı Neymar, sakatlığı nedeniyle forma giyemezken teknik direktör Tite, taktiksel bir değişiklik netincesinde Neymar'ın yerine Fred ile maça başladı.

Seferovic oyuna sonradan dahil oldu

İsviçre'de maça yedekler arasında başlayan Galatasaray 'ın forveti Haris Seferovic, 76. dakikada Breel Embolo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Brezilya, son 16 turuna kalmayı garantiledi

Grupta 2'de 2 yapan Brezilya, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Sambacılar, gruptaki son maçında 1 puanı bulunan Kamerun ile karşı karşıya gelecek.

3 puanda kalan Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ise son maçta 1 puanı bulunan Sırbistan ile oynayacak.