Brezilya Milli Takımı'ndan Neymar kararı

Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Brezilya'nın 2-0 kazandığı Sırbistan maçında sakatlık yaşayan Neymar'ın durumu netleşmeye başlıyor.

2022 Katar Dünya Kupası'nın G Grubu maçında Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Sambacılar, Sırbistan'ı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.

Neymar sakatlanıp yerini Antony'e bırakmıştı

Brezilya'nın yıldızı Neymar, maçın 79. dakikasında yerini Manchester United'ın futbolcusu Antony'e bırakmıştı.

Ayak bileğine sert bir darbe alan 30 yaşındaki yıldızın turnuvadaki kaderi merak konusu oldu.

"Neymar Dünya Kupası'nda oynayacak"

Brezilya Teknik Direktörü Tite, maçın ardından yaptığı açıklamada; "Endişelenmeyin, Neymar Dünya Kupası'nda oynayacak. Oynamaya devam edecek, bundan emin olabilirsiniz." demişti.

Neymar son 16'ya kadar oynamayabilir

Diario Sport'un verdiği habere göre ise Brezilya teknik heyeti, Neymar ile ilgili bir karara varmak üzere. Habere göre Brezilya, Sırbistan karşısında sakatlanan Neymar'ı Dünya Kupası'nda son 16'ya kadar oynatmayı düşünmüyor.