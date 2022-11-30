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    Carlos Queiroz, İran Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıkladı

    2022 Dünya Kupası B Grubu'nda ABD'ye mağlup olup turnuvaya veda eden İran Milli Takımı'nda teknik direktör Carlos Queiroz, takımdan ayrıldığını açıkladı.
    • 30.11.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 17:49
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    Carlos Queiroz, İran Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıkladı

    2022 Dünya Kupası'nın B Grubu ilk maçında İngiltere'ye 6-2 mağlup olan, ikinci maçında ise Galler'i 2-0 ile geçen, son karşılaşma olan ABD maçında ise 1-0 mağlup olan İran, turnuvaya veda etmişti.

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    Carlos Queiroz görevini bıraktı

    69 yaşındaki Portekizli teknik adam Carlos Queiroz, Dünya Kupası sonrası İran basınına verdiği demeçte Milli Takım'dan ayrıldığını duyurdu.

    Carlos Queiroz, İran Milli Takımı ndan ayrıldığını açıkladı #1

    "Rüya bitti"

    ABD maçından hemen sonra açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam Carlos Queiroz, "Futbol her zaman gol atamayanı cezalandırır. İlk yarı onların, ikinci yarı bizimdi. Savunmamız olması gerektiği kadar iyi performans göstermedi, sonuç olarak rüya bitti." diye konuştu.

    Carlos Queiroz, İran Milli Takımı ndan ayrıldığını açıkladı #2


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