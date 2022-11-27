FIFA'dan Benzema'ya iyi haber

Dünya Kupası henüz başlamadan sakatlanan Karim Benzema, Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarılmıştı. FIFA'nın kararına göre yıldız forvetin hala madalya şansı var.

Karim Benzema, Fransa'nın henüz kupa başlamadan önceki antrenmanında sakatlanmıştı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karim Benzema'nın 2022 Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceği duyurulmuştu.

Benzema madalya kazanabilir

Fransız RMC Sport'un haberine göre; FIFA, aldığı kararla birlikte Karim Benzema'nın da madalya kazanabileceğini açıkladı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; FIFA, Fransa'nın kupayı kazanması ya da ilk 3'e girmesi halinde 26 kişilik kadro üzerinden madalyalarını verecek. Bu; listeye Benzema'nın da dahil edildiği anlamına geliyor.

2018 Dünya Kupası'nda kadroda yoktu

Daha önce skandallar nedeniyle milli takımdan uzun süre uzak kalan Karim Benzema; son olarak 2014 Dünya Kupası'nda kadrodaydı.

97 maçta 37 gol attı

EURO 2020 ile birlikte tekrar milli takıma dönen 34 yaşındaki yıldız forvet, alınan karar sayesinde koleksiyonundaki en önemli eksiklerden birini kapatma şansına sahip oldu.

2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nda kadroda yer almayan yıldız oyuncu; milli takımıyla 97 maça çıktı ve 37 gollük katkı sağladı.

"Hayatımda hiç pes etmedim"

Sosyal medya hesabından sakatlığının ardından açıklama yapan Karim Benzema şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayatımda hiç pes etmedim ama bugün her zaman yaptığım gibi takımımı düşünmek zorundayım. Bu yüzden takımdaki yerimi harika bir Dünya Kupası geçirmemize yardımcı olacak birine bırakmam gerekiyor. Herkese destek mesajları için teşekkürler."