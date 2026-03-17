İran, Dünya Kupası maçlarını Meksika'da oynamak istiyor

İran, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarını Meksika'da oynamak için FIFA ile görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, yaptığı açıklamada, "Trump, İran Milli Takımı'nın güvenliğini sağlayamayacağını açıkça belirttiğine göre kesinlikle ABD'ye gitmeyeceğiz. Şu anda İran'ın Dünya Kupası maçlarının Meksika'da oynanması için FIFA ile görüşmeler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

FIFA'DAN ÇAĞRI

FIFA da İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması çağrısında bulunuyor.

TRUMP UYARI YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

11 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.