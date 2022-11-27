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    Kanada, Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke oldu

    2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan, Kanada'yı 4-1 mağlup etmesi üzerine Kuzey Amerika ülkesi turnuvaya veda etti.
    • 27.11.2022 - 22:20
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    Kanada, Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke oldu

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ikinci maçları başlarken John Herdman'ın ekibi Kanada ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hırvatistan 4-1 yenerek puanını 4'e çıkardı.

    Bu sonuçla Kanada iki maç sonunda puan alamadı ve turnuvaya veda etti.

    İlk maçlarında Belçika'ya yenildiler

    Kuzey Amerika ülkesi ilk grup mücadelesinde Belçika ile karşılaşmıştı. Mücadelenin galibi ise Fenerbahçe'nin santrforu Michy Batshuayi'nin tek golüyle Belçika olmuştu.

    Kanada, Dünya Kupası na veda eden ikinci ülke oldu #1

    İkinci maçta ise Hırvatistan'a boyun eğdiler

    Kanada ikinci maçında ise bir diğer Avrupa ülkesi Hırvatistan'a Kramaric(2) Livaja(2) ve Majer'in golleriyle 4-1 mağlup oldu. Kanada'nın tek golü ise Alphonso Davies'den geldi.

    Kanada, Dünya Kupası na veda eden ikinci ülke oldu #2

    Katar'dan sonra Kanada da turnuvaya veda etti

    Bu sonuçlarla 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez turnuvada boy gösteren Kanada, ev sahibi Katar'dan sonra Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke oldu.

    Kanada, Dünya Kupası na veda eden ikinci ülke oldu #3


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