Kanada, Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke oldu

Kanada, Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke oldu

2022 Katar Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan, Kanada'yı 4-1 mağlup etmesi üzerine Kuzey Amerika ülkesi turnuvaya veda etti.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nun ikinci maçları başlarken John Herdman'ın ekibi Kanada ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hırvatistan 4-1 yenerek puanını 4'e çıkardı.

Bu sonuçla Kanada iki maç sonunda puan alamadı ve turnuvaya veda etti.

İlk maçlarında Belçika'ya yenildiler

Kuzey Amerika ülkesi ilk grup mücadelesinde Belçika ile karşılaşmıştı. Mücadelenin galibi ise Fenerbahçe'nin santrforu Michy Batshuayi'nin tek golüyle Belçika olmuştu.

İkinci maçta ise Hırvatistan'a boyun eğdiler

Kanada ikinci maçında ise bir diğer Avrupa ülkesi Hırvatistan'a Kramaric(2) Livaja(2) ve Majer'in golleriyle 4-1 mağlup oldu. Kanada'nın tek golü ise Alphonso Davies'den geldi.

Katar'dan sonra Kanada da turnuvaya veda etti

Bu sonuçlarla 1986 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez turnuvada boy gösteren Kanada, ev sahibi Katar'dan sonra Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke oldu.