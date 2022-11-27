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    Kosta Rika, Japonya'yı tek golle mağlup etti

    Kosta Rika, Japonya'yı tek golle mağlup etti

    Dünya Kupası grup maçlarında Japonya, Kosta Rika'ya 1-0 mağlup oldu.
    • 27.11.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 14:58
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    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

    E Grubu maçında Japonya ve Kosta Rika karşı karşıya geldi.

    Japonya, Dünya Kupası'nda ilk maçta Almanya'yı 2-1 mağlup etmiş, Kosta Rika ise İspanya'ya 7-0 mağlup olmuştu.

    2022 Dünya Kupası grup maçlarında Kosta Rika, Japonya'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Ayrıntılar geliyor...


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