Mbappe'den Polonya'ya müthiş gol

Fransa'nın Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yüksekdiği maçta Kylian Mbappe, 2 gol attı. Mbappe'nin 2'nci golü ise büyük beğeni topladı.

22 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde, Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1'lik skorla Fransa kazandı.

Fransa'nın çeyrek finale yüksekdiği maçta Kylian Mbappe, 74'üncü ve 90'ncı dakikalarda olmak üzere 2 gol attı.

Mbappe'nin 90'ncı dakika attığı gol beğenildi

Maçın 90'ncı dakikasında, Thuram'ın pasını ceza sahasında kontrol eden Mbappe, sol çaprazdan uzak köşeye nefis bir şut gönderdi.

Szczesny'nin uzanamadığı top, ağlarla buluştu.

Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda 5 golle gol krallığında ilk sıraya yükselirken Mbappe'nin 90'ncı dakika attığı gol, büyük beğeni topladı.

İşte Mbappe'nin attığı gol;

(Görüntüler TRT'den alınmıştır)