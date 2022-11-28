Mohammed Kudus, bir ilki başardı

2022 Katar Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Gana'nın Güney Kore'yi 3-2 mağlup ettiği mücadelede genç futbolcu Mohammed Kudus, tarihe geçti.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun ikinci maçları başlarken Otto Addo'nun ekibi Gana ile Paulo Bento'nun yönetimindeki Güney Kore Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Gana'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmaya ise Ajax'ın genç yıldızı Mohammed Kudus damgasını vurdu. Kudus attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Gana adına 2 gol atan ilk isim oldu

Mohammed Kudus, Güney Kore karşısındaki golleriyle Dünya Kupası'nda bir maçta Gana adına 2 gol atan ilk isim oldu.

Ahmed Musa'dan sonra iki gol atan en genç Afrikalı futbolcu oldu

22 yaş ve 118 günlük Muhammed Kudus, 2014 Dünya Kupası'nda Nijerya formasıyla Arjantin'e 2 gol atan Ahmed Musa'nın ardından (21 yaş 254 gün) iki gol atan en genç Afrikalı futbolcu oldu.