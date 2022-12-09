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    Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı

    Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı

    Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın Brezilya'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek yarı finale kalması üzerine Brezilya'nın yıldızı Neymar maç sonunda gözyaşlarını tutamadı ve büyük üzüntü yaşadı.
    • 09.12.2022 - 21:19
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 21:38
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Tite'nin ekibi Brezilya ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Hırvatistan, normal süresi 0-0 uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede penaltılardaki 4-2'lik üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, Brezilya ise turnuvaya çeyrek finalde veda ederek büyük bir sürprize imza attı.

    Neymar maça damga vurdu

    Karşılaşmaya ise Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar damgasını vurdu. Takımın tek golünü atan Neymar Pele'yi yakalarken, maç sonunda da elenmenin verdiği üzüntüyle göz yaşlarını tutamadı.

    Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı #1

    Neymar Pele'nin rekorunu egale etti

    Pele'nin 77 milli takım golüne bu maçta attığı golle birlikte Neymar da ulaştı. Bununla birlikte yıldız oyuncu milli takımında en golcü oyuncu rekorunu egale etmiş oldu.

    Neymar bir gol daha attığı taktirde Brezilya Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olacak.

    Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı #2

    Yıldız oyuncu büyük üzüntü yaşadı

    Hırvatistan'ın güçlü rakibi Brezilya'yı penaltılar sonuncunda 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nın dışına ittiği maçın sonunda PSG'nin yıldızı Neymar gözyaşlarını tutamadı.

    Turnuvaya çeyrek finalde veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşayan Brezilya'da Neymar'ın üzüntüsü gözlerden kaçmadı.

    Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı #3

    Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı #4

    Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı #5

    Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı #6

    Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı #7

    Neymar, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı #8


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