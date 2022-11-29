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    Portekiz, Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fransa ve Brezilya'nın ardından son 16'ya kalmayı garantileyen üçüncü ülke Uruguay'ı 2-0 mağlup eden Portekiz oldu.
    • 29.11.2022 - 00:15
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    Portekiz, Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun ikinci maçları başlarken Fernando Santos'un ekibi Portekiz ile Diego Alonso'nun yönetimindeki Uruguay Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Portekiz son 16'ya kalmayı garantiledi.

    İlk maçta Gana'yı geçtiler

    Uruguay, Güney Kore ve Gana ile H Grubu'nda mücadele eden Portekiz, ilk maçında Gana'yı Cristiano Ronaldo (P), Joao Felix ve Rafael Leao'nun golleriyle 3-2 yenerek turnuvadaki ilk 3 puanını almıştı.

    Portekiz, Dünya Kupası nda son 16 ya kaldı #1

    Uruguay'ı yenerek tur atladılar

    Portekiz, Dünya Kupası'nın ikinci maçında Uruguay'ı Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantileyerek son 16'ya kaldı.

    Portekiz, Dünya Kupası nda son 16 ya kaldı #2

    Son Dünya Kupası'nda Uruguay'a elenmişlerdi

    Son olarak 2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada Portekiz, 2022 Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldığı Uruguay'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya son 16 turunda veda etmişti.

    2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi Fransa'yı uzatmalarda 1-0 yenerek kupayı kazanan Portekiz'in hiç Dünya Kupası şampiyonluğu bulunmuyor.

    Portekiz, Dünya Kupası nda son 16 ya kaldı #3


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