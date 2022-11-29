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Portekiz, Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı
- 29.11.2022 - 00:15
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nun ikinci maçları başlarken Fernando Santos'un ekibi Portekiz ile Diego Alonso'nun yönetimindeki Uruguay Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Portekiz son 16'ya kalmayı garantiledi.
İlk maçta Gana'yı geçtiler
Uruguay, Güney Kore ve Gana ile H Grubu'nda mücadele eden Portekiz, ilk maçında Gana'yı Cristiano Ronaldo (P), Joao Felix ve Rafael Leao'nun golleriyle 3-2 yenerek turnuvadaki ilk 3 puanını almıştı.
Uruguay'ı yenerek tur atladılar
Portekiz, Dünya Kupası'nın ikinci maçında Uruguay'ı Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantileyerek son 16'ya kaldı.
Son Dünya Kupası'nda Uruguay'a elenmişlerdi
Son olarak 2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada Portekiz, 2022 Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldığı Uruguay'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya son 16 turunda veda etmişti.
2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi Fransa'yı uzatmalarda 1-0 yenerek kupayı kazanan Portekiz'in hiç Dünya Kupası şampiyonluğu bulunmuyor.