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Portekiz, Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı

Portekiz, Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fransa ve Brezilya'nın ardından son 16'ya kalmayı garantileyen üçüncü ülke Uruguay'ı 2-0 mağlup eden Portekiz oldu.