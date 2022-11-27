Van Basten'in eleştirisi, Hollandalı oyuncu Van Dijk'ı kızdırdı

Hollanda Milli Futbol Takımı oyuncusu Virgil van Dijk, Dünya Kupası performansını eleştiren Portakallar'ın efsanesi Marco van Basten'e "Stüdyodan konuşmak kolay" sözleriyle tepki gösterdi.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda A grubunda yer alan Hollanda'nın kaptanı Virgil van Dijk, kendisini eleştiren vatandaşı, Hollanda'nın efsane futbolcularından Marco van Basten'e sitem etti.

"Van Dijk insiyatif almıyor"

Bir televizyon programında konuşan Van Basten, Hollanda'nın Senegal'i 2-0 yenmesine rağmen Ekvador ile 1-1 berabere kalmasında kaptan Virgil van Dijk'ı sorumlu tutarak şunları söyledi:

"Van Dijk insiyatif almıyor, top ondayken sadece yanındakine veriyor savunmada ise rakibini izliyor. Arkadaşlarıyla konuşuyor ama hiçbir şey söylemiyor."





"Stüdyodan konuşmak kolay"

Van Dijk ise Hollanda'nın 3 Ballon d'Or ödüllü efsane oyuncusu Van Basten'e tepkisi dikkat çekti:

"Hiç olumlu bir yorum yaptığını görmedim. Stüdyodan konuşmak kolay. İyi kaptan değil miyim yani?"