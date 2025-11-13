Victor Osimhen yıldızlaştı: Gabon'u yenen Nijerya play-off finaline kaldı

- Nijerya, Gabon'u 4-1 yenerek play-off finaline yükseldi.
- Victor Osimhen, maçta 2 gol atarak kritik bir rol oynadı.
- Nijerya'nın finaldeki rakibi Kamerun-Demokratik Kongo Cumhuriyeti galibi olacak.
Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya ile Gabon karşılaştı.
Akor Adams'ın 78 ve Mario Lemina'nın 89. dakikada attığı karşılıklı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.
OSIMHEN'DEN 2 GOL
Uzatma devrelerinde rakip fileleri üst üste havalandıran Nijerya, Chidera Ejuke'nin 97, Victor Osimhen'in 102 ve 110. dakikalarda attığı gollerle maçtan 4-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Nijerya, Afrika elemelerinde play-off finaline kaldı.
Nijerya'da Galatasaraylı Osimhen'in yanı sıra Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de forma giydi.
Gabon'da ise Galatasaray'dan Lemina, Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ve Amed Sportif Faaliyetler'den Andre Poko görev yaptı.
NİJERYA RAKİBİNİ BEKLİYOR
Nijerya'nın rakibi Kamerun-Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasının galibi olacak.
Play-off final maçı 16 Kasım Pazar günü oynanacak.