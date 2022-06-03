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UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta A, B, C ve D liglerinde 10 maç oynandı. İşte sonuçlar..
- 03.06.2022 - 00:10
Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği A ligi 2. grup maçında İspanya, Portekiz'i konuk etti.
İspanya ile Portekiz yenişemedi
Karşılaşma, İspanya'dan Morata'nın 25 ve Portekiz'den Horta'nın 82. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı.
AA'nın aktardığına göre; alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup: İspanya-Portekiz: 1-1
Çekya-İsviçre: 2-1
B Ligi
2. Grup: İsrail-İzlanda: 2-2
4. Grup: Slovenya-İsveç: 0-2
Sırbistan-Norveç: 0-1
C Ligi
2. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Kosova: 0-2
Kuzey İrlanda-Yunanistan: 0-1
4. Grup: Gürcistan-Cebelitarık: 4-0
Bulgaristan-Kuzey Makedonya: 1-1
D Ligi
2. Grup: Estonya-San Marino: 2-0