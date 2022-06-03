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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta A, B, C ve D liglerinde 10 maç oynandı. İşte sonuçlar..
    • 03.06.2022 - 00:10
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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği A ligi 2. grup maçında İspanya, Portekiz'i konuk etti.

    İspanya ile Portekiz yenişemedi

    Karşılaşma, İspanya'dan Morata'nın 25 ve Portekiz'den Horta'nın 82. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

    AA'nın aktardığına göre; alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    2. Grup: İspanya-Portekiz: 1-1

    Çekya-İsviçre: 2-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    B Ligi

    2. Grup: İsrail-İzlanda: 2-2

    4. Grup: Slovenya-İsveç: 0-2

    Sırbistan-Norveç: 0-1

    C Ligi

    2. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Kosova: 0-2

    Kuzey İrlanda-Yunanistan: 0-1

    4. Grup: Gürcistan-Cebelitarık: 4-0

    Bulgaristan-Kuzey Makedonya: 1-1

    D Ligi

    2. Grup: Estonya-San Marino: 2-0


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