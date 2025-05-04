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44 metre mesafedeki derbi 35 yıl sonra geri dönüyor

44 metre mesafedeki derbi 35 yıl sonra geri dönüyor Paris FC’nin kullandığı Jean-Bouin Stadyumu ile Paris Saint-Germain’in evi Parc des Princes arasında yalnızca 44 metre olması gündem oldu.