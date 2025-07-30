44 yaşındaki Daniel Güiza yeni takımına imza attı

2008'de Mallorca'dan 14 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Daniel Güiza, Türk futbolunda hafızalara kazınan isimlerden olmuştu.
44 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 7. Lig ekiplerinden (Primera Andaluza) Rayo Sanluqueno'ya transfer oldu.
İSPANYA 7. LİGİ'NE TRANSFER OLDU
İspanyol ekibi yaptığı açıklamada,"Rayo Sanluqueno'nun 2025-26 sezonu için sekizinci transferi Daniel Güiza" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 18 takımın formasını giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına ardından da Malezya ve Paraguay takımlarında forma giydi.
KARİYERİNDE 18 TAKIMIN FORMASINI GİYDİ
İspanyol futbolcu 2018'den sonra ise doğum yeri İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. ve 3. lig takımlarında oynadı.