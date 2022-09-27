UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta maçlarına 7 karşılaşmayla devam edildi. İşte sonuçlar..

A Ligi 3. Grup mücadelesinde İngiltere, konuk ettiği Almanya ile 3-3 berabere kaldı.

Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmada büyük bir mücadele yaşanırken, karşılıklı goller maça heyecan kattı.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmanın ikinci yarısı, adeta gol düellosuna sahne oldu.

52. dakikada İlkay Gündoğan’ın attığı penaltı golüyle Almanya perdeyi açtı.

67. dakikada ise Kai Havertz, takımını İngiltere karşısında 2-0 öne geçirdi.

İngilizler 4 dakikada skoru dengeledi

Arka arkaya yediği şok gollerle geriye düşen İngiltere, 4 dakikada maça denge getirdi.

71. dakikada Luke Shaw sahneye çıkarak Almanya karşısında farkı 1’e indirdi.

75. dakikada ise Mason Mount ceza sahası içinde sert bir şutla maça denge getirdi: 2-2.

Harry Kane'in penaltısı yetmedi, Havertz skoru belirledi

83. dakikada Harry Kane, İngiltere'yi attığı penaltı golüyle öne geçirdi.

Ancak Almanya’da 5 dakika sonra Kai Havertz, durumu 3-3 yaptı ve maç böyle tamamlandı.

Grup maçlarının tamamlandığı 3. Grup'ta İngiltere, B Ligi'ne düştü.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup:

İngiltere-Almanya: 3-3

Macaristan-İtalya: 0-2

B Ligi

3. Grup:

Karadağ-Finlandiya: 0-2

Romanya-Bosna Hersek: 4-1

C Ligi

4. Grup:

Kuzey Makedonya-Bulgaristan: 0-1

Cebelitarık-Gürcistan: 1-2

D Ligi

​​​​​​​2. Grup:

San Marino-Estonya: 0-4