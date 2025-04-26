Adım adım şampiyonluğa! Bayern Münih, Mainz'a 3 attı

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Almanya Bundesliga'nın 31. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Mainz karşı karşıya geldi.

Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Bayern Münih oldu.

BAYERN, 3 GOLLE KAZANDI

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Leroy Sane, 40. dakikada Michael Olise ve 84. dakikada Eric Dier attı.

Ev sahibi Bayern Münih'te sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Harry Kane, gelecek hafta forma giyemeyecek.

HAFTAYA ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDEBİLİRLER

Ligde 75 puana ulaşan Bayern Münih, gelecek hafta Leipzig'i mağlup etmesi veya Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Mainz, Bayern Münih mağlubiyeti sonrası ligde 47 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligde gelecek hafta Leipzig ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mainz, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.