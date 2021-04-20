Aleksander Ceferin: UEFA'nın Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var

Aleksander Ceferin: UEFA'nın Galatasaray gibi takımlara ihtiyacı var

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi girişimi sonrası Şampiyonlar Ligi adımları hakkında konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın 12 takımı toplanarak Avrupa Süper Ligi’nin oluşturduğunu açıklamıştı. Avrupa futbolunun gündemine oturan bu olay, tartışmalara neden oldu.

Açıklamanın ardından birçok lig ve UEFA, FIFA gibi üst kurullar bu lige karşı çıkmış art arda açıklamalar yapılmıştı.

Konuyla alakalı bugün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de bu konuyu ele aldı. Ceferin yaptığı açıklamalarında Avrupa Süper Ligi’ni sert bir dille eleştirerek, 12 kulübü uyardı.

Ceferin açıklamalarında, “Bu kaos bizi daha güçlü yapacak. Futbolu daha güçlü kılacak. Hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok.





“UEFA’NIN GALATASARAY’A İHTİYACI VAR”

UEFA organizasyonlarının Atalanta, Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler, geçmişte büyük bir kulüp değildi.





“BENCİLLİK DAYANIŞMANIN YERİNİ ALDI”

Bencillik, dayanışmanın yerini aldı. Para zaferden, açgözlülük ise sadakatten daha önemli hale geldi. Finansal Fair Play'ı kaldırmayı planladığımız yönünde haberler okudum. Böyle bir şey olmayacak ancak sistemi yeni düzene uyarlamamız gerekecek.

“BU MEYDAN OKUMALARA KARŞI DİK DURACAĞIZ”

Bu meydan okumalara karşı dik duracağız. Bu krizden eskisinden olduğumuzdan daha güçlü çıkacağız. Bazıları için taraftarlar müşteriye; ligler ise ürüne dönüştü. Avrupa Süper Ligi projesiyle çok büyük bir hata yaptınız. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar." ifadelerini kullandı.