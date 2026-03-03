Alınmadık kupa bırakmamıştı: Flamengo'da Filipe Luis dönemi sona erdi

Brezilya ekiplerinden Flamengo, dünya futbol kamuoyunu şaşırtacak bir karara imza attı.

Guanabara Kupası'nda 8-0 kazanılan Madureira maçının ardından Teknik direktör Filipe Luis'in görevine son verildi.

Kulüp, alınan farklı galibiyetin hemen ardından yaptığı açıklamada ayrılık kararını duyururken kararda, Sudamericana'da Lanus'a elenmesinin önemli bir etken olduğu kaydedildi.

8-0 KAZANDIKTAN SONRA GÖNDERİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Flamengo, eski oyuncusu ve teknik direktörü Filipe Luis'e bu yolculuk boyunca elde ettiği ve paylaştığı her şey için teşekkür ediyor. Kulüp, onun profesyonel kariyerinin devamında başarılar ve iyi şanslar diler." ifadeleri kullanıldı.

Brezilyalı hoca, kulübü henüz 3 ay önce Brezilya Ligi ve Libertadores Kupası'nda çifte şampiyonluğa taşımıştı.

3 AY ÖNCE HEM LİGİ HEM LIBERTADORES'İ KAZANMIŞTI

Yine Flamengo, 40 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini Aralık 2027'ye kadar uzatmıştı.

2026'ya kötü başlayan Flamengo, geçen ay oynanan Brezilya Süper Kupa ve 2026 Güney Amerika Süper Kupa​​​​​​​ (Recopa Sudamericana) maçlarının hepsini kaybederken, ligde de çıktığı 3 maçın sadece 1'ini kazanmıştı.

2 YILDA 7 KUPA KALDIRDI

Öte yandan taraftarların sevgilisi haline gelen Filipe Luis, görevde olduğu 17 aydan bu yana Flamengo'ya 7 kupa kazandırmıştı.

İşte o kupalar...

Libertadores Kupası

Brezilya Serie A

Brezilya Kupası

Brezilya Süper Kupası

Derby of the Americas

Challenger Cup

Campeao Carioca