Arda Turan'ın Türkiye talebine UEFA'dan cevap geldi

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleştikleri Lech Poznan ile karşılaşacakları maçın Türkiye'de oynanmasını istemişti.

Deneyimli teknik adam, Lech Poznan ile maçlarını Krakow yerine İzmir'de oynamak istediklerini belirtmişti.

TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Turan, "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de, Türkiye'de oynamak istediklerini açıklayan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan ve ekibini, İzmir'de ağırlamak istediklerini söylemişti.

UEFA REDDETTİ: POLONYA'DA OYNANACAK

Arda Turan'ın bu talebi, UEFA'da karşılık bulmadı.

Shakhtar Donetsk, maçın Polonya'da oynanacağını resmen açıkladı.

Shakhtar'ın Konferans Ligi'nde Lech Poznan ile oynayacağı ilk maç 12 Mart, Ukrayna ekibinin ev sahipliğindeki rövanş ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.