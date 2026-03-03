TFF resmen duyurdu: Süper Lig'de 2 maç ertelendi!

Süper Lig'de 26. ve 27. hafta programı açıklandı.

26. hafta 13-15 Mart, 27. hafta karşılaşmaları ise 17-19 Mart tarihlerinde oynanacak.

Yapılan açıklamada, Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'ın Göztepe ve Samsunspor'un ise Rizespor maçlarının ertelendiği belirtildi.

TAKVİM AÇIKLANDI: 2 MAÇA ERTELEME GELDİ!

Ertelenen karşılaşmaların oynanacağı tarihin ileri bir tarihte duyurulacağı da açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 26-27. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. 21.01.2026 tarihinde Trendyol Süper Lig 27. hafta müsabakalarının tarihlerinde değişiklik yapıldığına ilişkin açıklamada belirtildiği üzere, Galatasaray ve Samsunspor kulüplerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turuna yükselmiş olmalarından dolayı, Göztepe - Galatasaray ile Çaykur Rizespor - Samsunspor Trendyol Süper Lig 27. Hafta müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.