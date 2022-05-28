Andy Carroll, bekarlığa veda partisinde nişanlısını aldattı

İngiliz futbolcu Andy Carroll, televizyon yıldızı Billi Mucklow ile evlenmesine günler kala Taylor Jane Wilkey ile yatak fotoğraflarının sosyal medyada yayılması akılları karıştırdı.

Kariyerinin şu ana kadarki bölümünü İngiltere'de geçiren futbolcu Andy Carroll'ün başka bir kadın ile yatakta fotoğrafları ortalığı karıştırdı.

İki hafta sonra nişanlısı Billi Mucklow için evlenecek olan Carroll, Dubai’de bekarlığa veda organizasyonu düzenleyen nişanlasını ziyarete gitti.

Andy Carroll, b ar işletmecisi ile otele gitti

33 yaşındaki futbolcu, nişanlısının İngiltere’ye dönmesinin ardından bir parti verdi. Bar işletmecisi Taylor Jane Wilkey ve birkaç arkadaşıyla gece boyuna eğlenen Andy Carroll, daha sonra iki arkadaşıyla birlikte bir otelin suitine gitti.

Bar işletmecisi Wilkey, yataktaki fotoğrafları paylaştı

Ancak Taylor Jane Wilkey’in Snapchat’te paylaştığı fotoğraflar İngiliz basının eline ulaştı ve görüntüler hızlıca yayıldı.

Andy Carroll’ın yanında uyurken fotoğrafını paylaşan Wilkey, İngiliz futbolcunun adının yazdığı bornozla da fotoğraf çekildi ve paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Fotoğraflar yayıldıktan sonra "Cinsel bir şey olmadı" paylaşımı geldi

Fotoğrafı çeken Taylor, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Bu after party’den sonra çekilen bir fotoğraf. Hepimiz Carroll’ın kaldığı otele gittik. Ben, Andy ve başka bir kadın arkadaşım vardı. Onunla yatmadım. Odada üçümüz vardık. Bütün gün alkol aldık ve hepimiz sarhoştuk. Sabah saatine kadar oradaydım ve şaka olsun diye fotoğraf çektim. Cinsel bir şey olmadı. Sadece biraz şaka yapmak istedim. Günün sonunda ilişkisini zedeleyecek bir şey yaşanmadı." şeklinde konuştu.

"Utanç verici"

Billi Mucklow’un yakın arkadaşları olayı "Düğün bu kadar yakınken olanlar utanç verici" ifadeleriyle yorumladı.

Andy Carroll sessizliğini koruyor



Evliliğine 2 hafta kala nişanlısını aldattığı düşünülen Andy Carroll'dan henüz bir açıklama gelmedi.





Andy Carroll'ün aşk ve iş hayatı

Andy Carroll, 2013 yılında tanıştığı Billi ile 1 yıl sonra nişanlandı. Önceki eşinden iki çocuğu bulunan Carroll, Billi Mucklow’dan da iki çocuk sahibi oldu.

Liverpool’a transferiyle kariyerinin zirvesini yaşayan Carroll, Anfield’da beklenen performansı veremeyince gerileme dönemine girdi. 2021 yazında Newcastle United’ın serbest bıraktığı 33 yaşındaki forvet, Reading’deki kısa macerasının ardından Ocak ayında West Bromwich’e transfer olmuştu.

Şu an herhangi bir kulüple sözleşmesi olmayan oyuncunun bir kulüple anlaşma yapıp yapmayacağı bilinmiyor.