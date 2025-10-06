Angel Correa, Meksika’da evinin önünde ayıyla karşılaştı

Geçtiğimiz yıl Atletico Madrid'de forma giyen Arjantinli futbolcu Angel Correa, Meksika'da şaşkına çeviren bir durum yaşadı.

Bu sezon transfer olduğu Meksika ekibi Tigres ile yeni bir maceraya atılan yıldız oyuncu, çocuğu kucağındayken evinin önünde siyah bir ayı ile karşılaştı.

MEKSİKA'YA TRANSFER OLDU: KARŞISINA AYI ÇIKTI

Ayı, oyuncunun üzerine doğru gelirken yıldız futbolcu, gülerek ayıdan uzaklaştı.

Angel Correa'nın çocuğu ile ayıdan uzaklaştığı anlar kameralara yansırken bu anlar sosyal medyada ilgi çekti.

O ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Siyah ayıların çabuk korktuğu ifade edilirken benzer olayların, Güney Amerika'da alışılagelmiş bir durum olduğu aktarıldı.

Bu sezon 8 milyon euro bedelle transfer olduğu Tigres forması ile 17 maçta görev alan Correa, 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.